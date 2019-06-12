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Tekirdağ'da mahalle muhtarının bıçaklanmasına tepki

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde Muhtarlar Derneği Başkanı Bilal Temurtaş, Yörücek Mahallesi Muhtarı Ömer Dede’ye yapılan saldırıyı kınadı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Muhtarlar Derneği Başkanı Bilal Temurtaş, Yörücek Mahallesi Muhtarı Ömer Dede'ye yapılan saldırıyı kınadı.


Ömer Dede'nin saldırıya uğramasına derin bir üzüntü duyduğunu ifade eden Bilal Temurtaş, “Yörücek Mahallesi'nde gece saatlerinde bir nişan cemiyetinde, Yörücek muhtarımız Ömer Dede'nin saldırıya uğramasına büyük üzüntü duyduk. Son gelen bilgiye göre, arkadaşımız hayati tehlikeyi atlatmış ve sağlık durumu iyiymiş. Malkara'daki muhtarları temsilen kendisine acil şifalar diliyorum. Muhtarımız, mahalle halkının huzur ve can güvenliğini düşünmüştür. Muhtar, görevini yapmak zorundadır. Her önüne gelenin dışarıdan gelip de bu tür huzursuzlukları yapmaması gerekir. Muhtarlar Derneği olarak, muhtar arkadaşımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz ve muhtarlarımızın her zaman yanındayız. Bu tür talihsiz olayların bir daha yaşanmaması dileğinde bulunuyoruz” diye konuştu.

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