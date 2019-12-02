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Tekirdağ'da sahte içki operasyonu

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bin 700 litre sahte içki ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bin 700 litre sahte içki ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Sümbül sokak üzerinde bir depoya baskın yaptı. Yapılan operasyonda bin 700 litre sahte içki, 400 kilo üzüm şırası, içki yapımında kullanılan 1 adet damıtma kazanı, 1 adet ocak, 2 adet huni, 2 adet anason yağı, 3 adet derece ve 1 adet ocak ele geçirildi. Sahte içkilerin yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere hazır bekletildiği öğrenilirken jandarma ekipleri olayla ilgili O.A. isimli şahsı gözaltına aldı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi

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