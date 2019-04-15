Tekirdağ'da sigara denetimi yapıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kapalı alanlarda sigara kullanımına ilişkin denetim yapıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından kapalı alanlarda sigara kullanımının önüne geçilmesi amacıyla uygulanan tütün yasağına yönelik Çerkezköy ilçesinde de denetim gerçekleştirildi. Polis, zabıta ve Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen memurlar tarafından yapılan denetimlerde iş yeri sahiplerine de uyarılarda bulunuldu. Söz konusu denetimlerde iş yeri sahipleri sigara yasağıyla ilgili mevzuat konusunda bilgilendirildi. Denetimlerde iş yeri sahipleri ve vatandaşların sigara yasağına uyduğu görülürken, denetimlerin devam edeceği öğrenildi.