Tekirdağ'daki en büyük yatırım eğitime

dönem Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplam parasal tutarı 4 milyar 625 milyon TL olan 213 projenin dağılımında eğitim ilk sırada yer alıyor.

Toplantıya Vali Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Mümin Şahin, ilçe kaymakamları, ilçe belediye temsilcileri, yatırımcı bölge ve il müdürleri katıldı.

Tekirdağ'daki yatırımlar hakkında katılımcılara bilgi veren Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, “Toplantımız; yatırımların hızlanarak devam edeceği bir dönemde yapılmaktadır. Bu açıdan dönem içinde karşılaşılacak muhtemel aksaklıkların ve koordinasyonu gerektiren konuların yatırımcı kuruluşlarımızca bugün burada dile getirilerek çözümlenmesi sağlanacaktır. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, toplantımızın verimli geçmesini temenni ediyorum” dedi.

En büyük pay eğitime

Yatırımcı kuruluşlardan alınan raporlar doğrultusunda hazırlanan değerlendirme raporunu açıklayan Şaşmaz, “İlimizde toplam 213 projenin bulunduğu görülmektedir. Bu projelerden 10'u tamamlanmış, 109'u devam etmekte, 94'üne ise başlanılamamıştır. İlimizde yürütülen projelerin toplam parasal tutarı 4 milyar 625 milyon TL'dir. Önceki yıllarda 944 milyon TL harcanmış, 2019 yılında gelen ödenek 745 milyon TL olup, dönem sonu harcaması 388 milyon TL'dir. Projelerin dağılımı; tarım 43, madencilik 7, enerji 18, ulaştırma 27, eğitim 61, sağlık 17, turizm 1 ve D.K.H. (Diğer Kamu Hizmetleri) 39'dur. Kamu kurum ve kuruluşlarının 2020 yılı için Valiliğimize gönderdikleri yatırım teklifleri 73 adet olup, toplam proje tutarı 163 milyon TL'dir. Yatırımcı kuruluşların sunularından sonra, Nisan 2019 toplantısında alınan karar gereği, TESKİ, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çöp ve evsel atıklarla ilgili sunum yapacaklardır. Ayrıca, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü sağlık yatırımları ve Şehir Hastanesi hakkında bir sunum yapacaktır. Toplantımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Toplantı, yatırımcı bölge kuruluşlarının sunumlarıyla devam etti.

Toplantıya daha sonra katılan Vali Yıldırım, katılımcılara teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Talep ve önerilerin ardından toplantı sona erdi.