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Trafik ışıklarındaki kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde trafik ışıklarında iki aracın çarpıştığı kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde trafik ışıklarında iki aracın çarpıştığı kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.


Alınan bilgiye göre, Vali Konağı kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kırmızı ışıkta duramayan bir araç, öndeki araca çarptı. Kaza anı, bu sırada sosyal medyada canlı yayın yapan bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Kırmızı ışıkta duramayan aracın o sırada kayıtta olan telefonun bulunduğu aracı da teğet geçtiği görüldü.

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