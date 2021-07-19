Trakya'da sulama sezonu devam ediyor

DSİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dünyada olduğu gibi ülkemizde de nüfus artışına paralel olarak başta tarım olmak üzere içme, kullanma ve sanayi sektöründeki su taleplerinde büyük artış yaşandığı hatırlatıldı. Açıklamada, etkileri gittikçe daha fazla hissedilen kuraklık ve iklim değişikliği ile birlikte su miktarında da azalmaların beklenmesinin, sulama başta olmak üzere mevcut su kaynaklarının azami surette değerlendirilmesinin ve en verimli şekilde kullanılmasının öngörüldüğü vurgulanarak, bu tablo su kaynaklarının rasyonel yönetiminin ve verimli kullanımının mecburiyetine dikkat çekildi.

"Verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışıyoruz"

Bu kapsamda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün, su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla projeler üreten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Bilindiği üzere 2021 yılı Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli tarafından ‘Su ve Sulamada Hamle Yılı' olarak ilan edildi. Bu sebeple 2021 yılı 'Sulama yatırımlarımızda hamle yılı' olacaktır. Bu kapsamda Bölgesel Kalkınma projeleri olan GAP, KOP, DAP ve DOKAP başta olmak üzere özellikle sulama yatırımlarımız hızlandırarak verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız. DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa sebep oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltiyor" dedi.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde 695 bin dekar tarım arazisi sulanıyor

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde başlayan sulama sezonunda toplam 695 bin 720 dekar tarım arazisinin sulanacağını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Trakya'da toplam 695 bin 720 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2021 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 360 milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi. Genel Müdür Yıldız, “Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezon dileyerek, bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz” diye konuştu.