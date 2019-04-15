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Çalıntı çapa makinesi toprak altından çıktı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bağ evinden çalınan çapa makinesi ve 8 çuval gübre, Jandarma tarafından bir tarlada gömülü olarak bulundu.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bağ evinden çalınan çapa makinesi ve 8 çuval gübre, Jandarma tarafından bir tarlada gömülü olarak bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Erbaa ilçesine bağlı Karayaka Beldesindeki Derefte mevkiinde bir bağ evinden çalınan çapa makinesi ve 8 çuval organik gübrenin bulunması için harekete geçti. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada malzemeleri çaldığından şüphelenilen şahsın sahip olduğu taşınmazlar üzerinde arama yapıldı. Aramalar neticesinde çalınan malzemelerin tamamı şüpheli şahsa ait tarlada gömülü vaziyette bulundu. Ele geçirilen malzemeler gerçek sahibine teslim edilirken, şüpheli şahıs Erbaa Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle adli makamlara sevk edileceği bilgisine ulaşıldı.

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