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Devrilen traktörün altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Tokat’ın Erbaa ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Ezebağ köyünde tarladan dönen Özer Barut'un (47) kullandığı traktör engebeli arazide kaza yaptı. Önü havalanarak ters dönen traktörün altına kalan sürücünün annesi Mediha Barut (74) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada sürücü ile birlikte kızı Sıla Barut (16) ile eşi Saliha Barut (49) yaralandı. Yaralılar ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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