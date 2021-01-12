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Evde çıkan yangın maddi hasarla atlatıldı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde tek katlı evde sobadan çıkan yangın maddi hasarla atlatıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tek katlı evde sobadan çıkan yangın maddi hasarla atlatıldı.


Erbaa ilçesi Gündoğdu Mahallesi Zafer Caddesinde Mustafa Gitgel'e ait evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yapılan ihbar sonucu bölgeye sevk edilen Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evde büyük çaplı hasar meydana geldi. Polis ekipleri tarafından yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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