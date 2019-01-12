İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İtfaiye ekipleri yangında tavukları kurtardı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangında itfaiye ekipleri tavukları kurtardı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangında itfaiye ekipleri tavukları kurtardı.


Edinilen bilgiye göre; Erbaa ilçesi Alacabal mahallesinde tek başına yaşayan Bahattin Öğreten'e (55) ait evin çatısında başlayan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Ev sahibinin çarşıda olduğunu öğrenen ekipler rahat bir nefes alırken, binanın girişindeki odunlukta bulunan tavuklara müdahale etti. Yaklaşık 15 adet tavuk yangından etkilenmeden kurtarılırken, ekipler yangının çıkış sebebini bulmak için inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.