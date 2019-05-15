Küçük şairlerden şiir kitabı

Tokat'ta ilk şiir kitaplarını çıkartan ilkokul öğrencileri imza günü düzenlendi.

Tokat Halil Rıfat Paşa İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmeni Hülya Metin, 4-C sınıfı öğrencilerine proje kapsamında şiir yazmalarını istedi. Öğrencilerinden gelen şiirleri kitapta toplayan Hülya Metin, imza günü düzenledi. Şiir kitabı çıkartarak okullarında bir ilke imza atan öğrenciler ayrıca sınıf dergisi de çıkarttı. Öğrencilerinin yaptıkları etkinliklerinin derslerine yansıyacağını ve daha başarılı olacaklarına inandığını ifade eden Metin, "Öğrencilerimiz sadece ders yapmakla kalmıyorlar. Farklı alanlarda da edebiyat resim ve çevre üzerinde çalışmalarını sürdürüyorlar" dedi.

Minik eller ayrıca 'şiddete hayır' sloganı kapsamında kağıda el baskısı yaparak şiddet dur mesajı verdi.