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Otobüsle yolculuk yapan şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Tokat’ta yolcu otobüsü ile seyahat eden bir şahıs üzerinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tokat'ta yolcu otobüsü ile seyahat eden bir şahıs üzerinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Tokat İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında uygulama yaptı. İstanbul'dan Tokat'ın Turhal ilçesine gelen bir yolcu otobüsünde seyahat eden G.D. isimli şahıs üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 94 adet ecstasy hap ve 9 gram 'skunk' maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs ifade işlemleri için polis merkezine sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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