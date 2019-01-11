Sağlıkçılardan ‘kardan adamlı' eylem

Tokat'ta sağlık çalışanları, döner sermaye oranlarının azaldığını ileri sürerek 'kardan adamlı' eylem yaptı.

Tokat Devlet Hastanesi önünde bir araya gelen Sağlık Sen üyeleri hastane bahçesinde yaptıkları iki kardan adamla birlikte eylem yaptı. “Döner sermaye adaletsizliğine son” pankartı açan sendika üyeleri adına Sağlık Sen Tokat Şubesi Başkanı Suat Mantar basın açıklaması yaptı. Başkan Mantar, performansa dayalı ek ödeme sisteminin artık motivasyonsuzluğun kaynağı haline geldiğini savundu.

Başkan Mantar, kardan adamı döner sermaye sistemine benzettiklerini ifade ederek, “Döner sermaye de her geçen gün kendini kardan adam gibi eriyerek yok ediyor. 14 yıl önce çıkan döner sermaye sistemi o günün ihtiyaçlarının çoğunu karşılıyordu. Ama yıllar geçtikçe çalışanların eline geçen döner sermaye aynen kardan adam gibi erimekte ve kendini yok etmekte. Biz bu nedenle eriyerek her geçen gün kendini azaltan bir sistem değil gerçek adam gibi günün ihtiyaçlarına cevap veren yıllar içerisindeki gelişim ve dönüşümlere ayak uydurabilen gerçek bir sistem istiyoruz” dedi.