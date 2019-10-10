Tokat Havalimanında çalışmalar devam ediyor

Hisar İnşaat Firma Yetkilisi Ramazan Sertkaya, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr Ali Çelik'i makamında ziyaret etti. Havalimanı üst yapı inşaatlarını sorumluluğunu üstlenen firmanın çalışmalarına hızla devam ettiğini söyleyen Başkan Çelik; "Hem siyasilerimiz, hem bürokrasimiz, hem de biz sivil toplum örgütleri olarak havalimanı inşaatını yakından takip ediyor ve çalışmaların söz verilen tarih olan Haziran 2020'de tamamlanması için çalışan firmalarımızı destekliyoruz. Kimsenin aklında bir kuşku olmasın. Dediğimiz gibi; siyasilerimiz ve bürokrasimiz şehrimizin öncelikli ihtiyacı olan havalimanının bir an önce faaliyete geçmesi için ortak akılla hareket ediyor. Bizler de sivil toplum örgütleri olarak firmalarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, siyasi ve bürokratlarımızla bu konuyu sık sık görüşüyoruz. 2020'nin ortalarında uçuşların gerçekleştireceği Tokat'ın bu sayede ekonomik olarak da yeni yatırımlara ev sahipliği yapacağına inanıyoruz. Nazik ziyaretlerinden ötürü Sayın Sertkaya'ya teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" şeklinde konuştu.