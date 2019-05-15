Tokat'ta 12 yaşındaki çocuk kayboldu, ekipler çalışma başlattı

Tokat'ta okuldan evine dönmeyen 12 yaşındaki çocuğun kayıp olduğu ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat merkeze bağlı Küçükbağlar köyünde ikamet eden Sedat ve Sevil Susmaz çiftinin 12 yaşlarındaki oğlu Sefa Barış Susmaz sabah saatlerinde evden çıkarak okuluna gitti. Akşam saatlerinde Susmaz'ın eve geri dönmemesi üzerine ailesi ve yakınları çevrede yaptıkları aramalarda bir sonucu ulaşamayınca jandarma ekiplerine haber verdi. Kayıp ihbarı üzerine AFAD ve Jandarma ekipleri çocuğun en son görüldüğü yol kenarında ve ormanlık alanlarda arama çalışması başlattı.