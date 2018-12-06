Tokat'ta "huzurlu Parklar ve Okul Önleri Uygulaması” yapıldı

Tokat'ta jandarma ekipleri tarafından ‘'Huzurlu Parklar ve Okul Önleri Uygulaması” yapıldı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri zamanının büyük bir bölümünü okul ve bahçesi çevresinde geçiren çocukların, birçok suç etkenine maruz kalabilecekleri göz önünde bulundurulduğunda eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla uygulama yaptı. Okul ve kurs binalarının önlerinde, okul servis araçlarında, park ve bahçelerde, ayrıca söz konusu alanların bağlantı ve ana yolları üzerinde, önleyici ve caydırıcı tedbirler alınmasına yönelik olarak 27 uygulama noktasında 21 park/bahçe, 22 metruk bina, 112 okul ve kurs önü, 69 umuma açık yerde kontrol yapıldı. 113 unsur, 567 personel, 2 köpek unsurunun katıldığı uygulamada 4 bin 283 şahsın sorgusu yapılırken, 13 arama kaydı bulunan şahıs yakalandı. Bin 112 araç kontrol edilerek 21 araca 4 bin 377 TL ceza tatbik edilirken 8 araç trafikten men edildi. Ayrıca 205 servis aracı denetlenirken 4 servis aracına 940 TL ceza tatbik edilerek 2 servis aracı trafikten men edildi.