İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tokat'ta kaçak içki operasyonu

Tokat’ta polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 84 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Tokat'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 84 şişe kaçak içki ele geçirildi.


Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince sahte/kaçak alkollü içki satışının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, emniyet uygulama noktasında durdurdukları bir çekici üzerindeki araçta yaptıkları aramada farklı marka içeceklerden toplamda 84 şişe kaçak alkol ele geçirildi.


Gözaltına alınan N.Ö isimli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.