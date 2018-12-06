Turhal'da ihtiyaç sahipleri için elbise toplama kampanyası

Tokat'ın Turhal ilçesinde özel okulda okuyan bir grup öğrenci ihtiyaç sahibi vatandaşlar için elbise toplama kampanyası başlatarak elbise topladılar.

Sonbahar sonrası kış mevsimiyle soğuk günlerin yaşanmaya başladığını ifade eden 11'inci sınıf öğrencisi Ahmet Atalp,"Soğuk kış günleri yaşanmaya başladı. Sınıf arkadaşlarımız ve hocalarımızın desteği ile 'İster eski ister yeni ver kardeşine giysin' adlı bir kampanya başlatarak okulumuzda olan arkadaşlarımızdan evde kullanmadıkları dolapta yer kaplayan eski yeni fark etmeyen her gruptan giysiler toplayarak bir sınıfımızı depo haline getirdik. Turhal Belediyemizi ziyaret ederek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza belediyemiz aracılığıyla ulaşmayı uygun bulduk. Belediye Başkanımız bizi hoş bir şekilde karşılayarak, çalışmamızdan dolayı bizleri tebrik etti. Belediye olarak desteklerini esirgemeyeceğini belirtti. Böylelikle atalarımızın dediği gibi sağ elin verdiğini sol el görmemiş olacak oldukça çok mutluyuz. Arkadaşlarıma, hocalarıma ve Belediyemize kampanyamıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kampanyayı sınıf olarak başlattıklarını belirten Berat Aydın ise,"Sınıf olarak böyle bir çalışma başlattığımız için oldukça mutluyuz, umarız ki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizde mutlu olurlar. Bu çalışma bizim için başlangıç oldu arkadaşlar ile bu tarz kampanyalara devam edeceğiz."diye konuştu.

Kutularda toplanan elbiseler Turhal Belediyesi aşevine tem edilerek oradan ise ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmış olacak.