Turhal'da memurlardan 'Kitap Tokat' projesine destek

Tokat Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Kitap Tokat' projesi kapsamında yönetici ve memurlar Pazartesi ve Cuma günleri yarım saat kitap okuyor.

Kurum bünyesinde görev yapan tüm personele; okuma alışkanlığı kazandırmak, iş verimliliğini artırmak, vatandaşlarla olan ilişkilerde sorunların kısa sürede çözülmesini sağlamak, özverili çalışma alışkanlığını kazandırmak ve huzurlu çalışma ortamının hazırlanması amaçlanıyor. Turhal İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız da başta olmak üzere kurumdaki yöneticiler ve tüm personel okumaya teşvik etmek amacıyla aynı saatlerde kitap okuma etkinliğine katılıyor.

Kitap okuma saatleri hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız,"Kurumlarda yaşanan iletişim ve yazışma sorunlarının birçoğu kitap okuma alışkanlıklarının az olması ve iletişim eksikliklerinden kaynaklanmaktadır. Eğitim kurumu olarak daha kaliteli bir hizmet sunabilmek için kurum personelini kitap okumaya teşvik etmek, iletişim becerilerini iyileştirmek ve sürekli okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla haftada iki gün kitap okuma saati düzenliyoruz." dedi.