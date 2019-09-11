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Ziraat Türkiye Kupası: Tokatspor: 0 - Erbaaspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 2.

Tur mücadelesinde Tokatspor, sahasında Erbaaspor'a 2-0 mağlup oldu.



Stat: Gaziosmanpaşa


Hakemler: Yakup Bakır, Mustafa Zıvalı, Kerem Kalkan


Tokatspor AŞ: Mikail, Berkcan, Emrah, Birkan, Abdulbaki, Muhammed (Hüseyin dk. 68), Yunus Emre, Ali Can, Eray, Ahmet (Ahmet Talha dk. 78 ?), Ramazan (Umut dk. 61)


Yedekler: Cuma, Yakup, Mahmut, Kadir


Teknik Direktör: Hakan Alpay


Erbaaspor: Furkan, Bilal, Barış (Gürkan dk. 61), Murat, Mehmet, İsmail, Hasan (İsmail dk. 46), Mehmet Demirözü, Serkan (Mükail dk. 77), Oğuzhan, Mehmet Tolunay


Yedekler: Taylan, Aykut, Berat, Rıdvan


Teknik Direktör: Ferhat Timoçin


Goller: Oğuzhan (dk. 78), Murat (dk. 86) (Erbaaspor)


Kırmızı kart: Berkcan (dk. 64) (Tokatspor)


Sarı kartlar: Muhammed, Eray (Tokatspor), Mehmet, Murat, Serkan, Gürkan (Erbaaspor)

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