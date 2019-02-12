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Avrupa Şampiyonu genç bayan karateciye coşkulu karşılama

Danimarka’nın Aalborg şehrinde 8-10 Şubat tarihleri arasında yapılan şampiyonada genç bayanlar ferdi kata dalında ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Trabzon Büyükşehir Belediyespor sporcusu Keyda Nur Çolak Trabzon’a gelişinde coşkuyla karşılandı.

Danimarka'nın Aalborg şehrinde 8-10 Şubat tarihleri arasında yapılan şampiyonada genç bayanlar ferdi kata dalında ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Trabzon Büyükşehir Belediyespor sporcusu Keyda Nur Çolak Trabzon'a gelişinde coşkuyla karşılandı.


Başarılı sporcuyu, antrenörü Hasan Kılıç ile milli takım antrenörü ve Trabzon Karate İl Temsilcisi Muharrem Ali Cora'yı Trabzon Havalimanı'nda Trabzon Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Nihat Demir, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Cemalettin Yazıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, ailesi ve arkadaşları karşıladı.


Keyda Nur Çolak, geçen yıl Rusya'nın Sochi kentinde düzenlenen 45. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak ilk kez katıldığı turnuvada şampiyon olmuştu.

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