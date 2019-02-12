Başkan Genç: "Samimi oldum; Halk bağrına bastı"

"Beşinci yılın sonunda yaptıklarımı ve yapamadıklarımı açık ve şeffaf bir şekilde sizlerin karşısına çıkacağım ve açıklayacağım dedim. Bu toplantı da işte bunu yapacağız" diyen Genç "Hangi projeleri taahhüt etmiştik, hangilerini yapamadık, hangilerini hangi saikle yapamadık. Hepsini açıklamak istiyorum. Önümüzdeki dönemde de aday sıfatımla projeksiyon koymayı da hedefliyorum” dedi.

Genç, “2014 yılında kurulan bir belediye olarak bir taraftan kurumsallaşma sürecimizi tamamlarken diğer taraftan da hizmetlerimizi yürütmeye çalıştık. Biz belediyecilik anlayışımızı beş temel unsur üzerine oturttuk. Bunlar, kültürel, sosyal, çevre dostu, hizmet belediyeciliği, katılımcı belediyecilik anlayışı doğrultusunda yönetmeyi taahhüt etmiştik” ifadelerini kullandı.

Kültürel belediyecilik alanında bir tarih müzesi sözlerinin olduğunu vurgulayan Genç, “Bu şehrin üç alameti farikası var. Biz, tarihi, kültürel ve sanatsal bir şehiriz. Bugüne kadar bunlarla ilgili bir şeyler yapılmış. Biz de üzerinize koymak istedik. Tarih Müzesi'ni kurmak için Hafsa Sultan Konağı'nı devraldık. Ve burayı Tarih Müzesi yaptık. Müzemize 7088 adet tarihi vesikayı topladık ve Osmanlı ve cumhuriyet dönemine ait eserler Kanuni, Fatih, Yavuz'un köşelerini oluşturduk. Şehrimizin tarihi kimliğinin oluşmasına katkı sağladık. Elde ettiğimiz tarihi unsurların çoğunu vatandaşlardan topladık hâlâ daha topluyoruz. Bir medeniyeti yapmak isteyenler de yıkmak isteyenler de işe müzelerden başlarlar. Suriye'de işe müzelerden başladılar. Trabzon basının da kurumsal bir hafızaya kavuşması için önümüzdeki dönemde basın müzesi yapacağız” diye konuştu.

Şehir giriş anıtları ve Saray Atik vaadi

Şehir giriş anıtları vaadini hatırlatan Genç "Güçlü, tarihsel bir imaj uyandırmak için güney, batı ve doğu kısımlarına bunları yapacaktık. Bu hayata geçmedi. Bu alanlar bir prosedüre tabi olduğu için bunu hayata geçiremedik. Bunlar için sponsorlar da bulmuştuk. Maliyetinden değil de yasal prosedürden dolayı yapamadık” şeklinde konuştu.

“Saray Atik ile ilgili de vaadimiz vardı" diyen Genç "Burayı Yukarı Hisar ile birlikte düşünerek bir taraftan Osmanlı'ya ait izlerin diğer yandan da Kommenos Krallığına ait kalıntıların ortaya çıkarılması için bu iki alanımızla ilgili yeni dönemde inşallah adımlar atacağız. Bu alanlarla ilgili koruma alanı statüsü vardı. Bunları yargıyla ayrıştık. İnşallah yeni dönemde bunları yerine getirerek tarihi değerlerimizi turizme kazandıracağız. Bir diğer sözümüz Kalepark'tan Atapark'a bir kültür aksı oluşturmaktı. Turizm trendini göz önüne aldığımızda şöyle bir saptamayı yaptık. Turistler fazla kalamadıkları için ekonomik yönden bir girdi oluşturmuyor. Kemeraltı Sokak Sağlıklaştırma Projesi geliştirdik. Bunun birinci etabını tamamladık. Bakanlığımız, bu projenin 2. ve 3. etabını bütün maliyetiyle üstlendiler. Bu mekanları daha güzelleştirip turistlerin alışverişlerini artırmamız lazım. Pazarkapı'da iki adet binamızı restore edip şehrimize kazandırdık. Kalepark'ın hukuku süreçlerini takip ettik. Burası, Vakıflar Bölge Müdürlüğüne geçti. Burayı önümüzdeki dönemde halka açacağız” açıklamasında bulundu.

Kanuni Su Parkı Projesi

Kanuni Su Parkı projelerinin de olduğunu dile getiren Başlan Genç, “ Görselliği için bu projeyi önemsedik. Bununla ilgili projemiz hazır. Meclisimizden karar da aldık. Bunu Büyükşehir ile mutabakat sağlayamadık. Bu görselliğin ayrı bir zenginlik katacağı düşüncesindeyiz. Bu çalışmamızı inşallah aynı alanda ya da Gülcemal'de yapacağız. Çevre dostu belediyecilik kapsamında doğalgaz projemiz vardı. Belediyecelik konusunda temel görevlerimiz temiz hava ve temiz çevreyi oluşturmaktır. Şehrimizdeki kötü havanın kaldırılması için çok ciddi çalışmalar yapıldı. şu an itibarıyla 100 bini aştı. Kullanım sayısı 64 bin konutta kaldı. Bu konuda bir farkındalık oluşturalım. Bütün vatandaşlarımızı doğalgaz aboneliği konusuna çağırıyorum. Doğalgaz konusunda merkezde çok büyük sorunuz kalmadı. Şehrimizin tamamına doğalgaz geldi.Temizlik işlerimiz katı atık yönetimiyle ilgili çok iyi çalışmalar yaptı. Katı atıkların alınması ve nakil noktalarına ulaştırılması bizim sorumluluğumuzda. Bir taraftan da atıklar konusunda toplumsal farkındalığı artırmaya çalıştık. Atık pil ve atık yağ yarışmaları düzenledik. Bu konudaki hassasiyetimizi sürdüreceğiz” dedi.

Kent Park düzenlemesi

Genç, kent parkları ile ilgili Avni Aker, Yavuz Selim'in bulunduğu alanın TOKİ tarafından devralındığını hatırlatarak "Burada biraz risk alarak biraz da toplumsal farkındalığı ortaya koymak adına, kent parkı düzenlenmesini istedik. Yavuz Selim'in korunması taraftarıydık. Bu düşüncemi ciddi olarak toplumsal kabulüyle birlikte her platformda savundum. Nihayetinde bu fikri Cumhurbaşkanımız da uygun gördüler. Çok şükür bu anlayışla hayata geçirilecek olması bizi mutlu ediyor. Bu şekliyle proje tamamlanma aşamasında, inşallah yakın zamanda TOKİ tarafından ihale edilecek. Buraya spor müzesi de dahil edildi. Kent parklarıyla ilgili olarak sözümüz vardı. Beşirli'de ekolojik özellikleri olan bir Ekopark hayata geçirdik. Yazın kışın rağbet görüyor. Burayı her ziyaretimde oradaki hemşerilerimiz bizden bunların sayısını artırmamızı istiyor. Pelitli Kent parkımızı yaptık. Pelitli Kentsel Dönüşüm projesinin içinde hayata geçirdik. Orada da 5 bin 400 m2 alan oluştu. Burayı da park haline getirip hizmete açacağız. Narlıbahçe Kentsel Dönüşüm alanı Büyükşehir tarafından kentsel dönüşüm alanından çıkarıldı. Birçok noktada kentsel dönüşüm olduğu için şehrin yükünü ağırlaştıracağını düşündük. Vatandaşlarımızın da bu yönde talepleri vardı. Yeni dönemde şehrimizin müteahhitleriyle birlikte bazı alanlarda kentsel dönüşüm projelerini başlatacağız” diye konuştu.

"Sanayi çevresinde yenileşme adımları atacağız"

Konuşmasını sürdüren Genç, “Değirmendere Kentsel Dönüşüm Projesi 471 adet sanayi esnafımız var. Onlarla her görüştüğümüzde onları ayrı bir alana transfer etmek istiyoruz. Çimento fabrikasının nakliyle birlikte, otogarın da içinde bulunduğu bir yapılanma ile ciddi manada buranın yenileşmesi adımlarını atacağız. Şehrimizin güney ve doğu girişlerinde yeni görüntüye ihtiyaç olduğu hepimizin ortak görüşü.

Hizmet belediyeciliği başlığı altında Aygören Vadisi'nde ayrı bir projemiz var. Burada regrasyon projemiz var. İnşallah onu da hayata geçireceğiz. Tünel Akvaryum Projemiz de epey ilerleme sağladık. Çok teknik projeydi. Koruma Kurulunun onayı gerekiyordu. Tünel kısmımızı tamamladık. Niye bunu önemsedik. Şehrimize gelen ciddi sayıda Arap turist var. Onlar çeşitlilik istiyor. Yani turizm çeşitliliğini artırmak için bunu hayata geçirdik. Ankara'dan bu tarafa böyle bir akvaryum yok. Şimdi eş zamanlı olarak akvaryum kısmına başlayacağız” dedi.

Çukurçayır'ın trafik sorunu

Meydan-Boztepe-Çukurçayır aksında nüfus yoğunluğu çok fazla olduğunun altını çizen Genç, “Kanuni Bulvarı'nın buraya çare olacağı düşüncemiz var. Ama Çukurçayır'ın güney taraflarındaki yolları standartlara uygun hale getireceğiz ki, trafik sorunu bir nebze olsun çözülsün. Çok ciddi bir şekilde trafik noktasında bize en çok gelen talep bu güzergahtı. Bu konuda Ulaştırma Bakanlığımıza gerekli bilgileri aktardık. Kadınlar Yüzme Havuzu Projemiz hayata geçmedi. Bir talep vardı. Daha evvel meclis kararı alınmasına rağmen hayata geçiremedik. Orman Okulu alanında yapacaktık. Gençlik ve Spor müdürlüğü ile yaptığımız protokol çerçevesinde Mehmet Akif Yüzme Havuzu'nu devraldık. Kadınlarımıza ve engellilerimize haftanın belirli günlerinde bu imkanı sağlayacağız. Gençlik ve Bilim Merkezi, yer sorunu nedeniyle hayata geçemedi. Tema Park projemizi Mağmat'da hayata geçireceğiz. Burada 600 dönümlük alanı mera vasfından çıkardık ve Ortahisar Belediyemize devrini sağladık. Bu projeyi yabancılar çok ciddi olarak takip ediyor. Proje dört etaptan oluşuyor. Projenin lokasyon alanlarının devri için bakanlıkta çalışma var. Bu da tamamlandığı zaman projemizi hayata geçireceğiz. Şehrimize turizmin ekonomik girdi sağlaması için önemsiyorum” ifadelerini kullandı.

Boztepe Güneş Kule Projesi

"Boztepe'de seyir terası yapalım istedik" diyen Genç, "Talep de var bu konuda. Boztepe'de 2 önemli değerimiz var. Ahi Evren ve Ali Şükrü bey. Hem ön kısmında seyir terası oluşturalım, arka kısmında kültürel mekan oluşturalım. Oraya gelen gençlerimiz çocuklarımız bu şehrin değerlerini, tarihini öğrenerek yetişsinler. Bu düşüncemiz inşallah Büyükşehir Belediye Başkan adayımızla paylaştığımızda olumlu baktı. Büyükşehir Belediyemiz ilçe belediyelerinin projelerine de yer verecek. Murat Zorluoğlu Bey bu konuda söz verdi. Ben bu projenin yanında bir proje daha o kitapçığa göndereceğim. Büyükşehir'in bünyesinde takip edilmiş olacak. Projeyi biz hayata geçireceğiz ama müşterek olacak. Şuanda oraya gururla dalgalandırdığımız Türk Bayrağımızı yaptık. Ama Güneş Kuleyle kastımız orada vericilerin oluşturduğu görsel kirlilik var. Bu vericileri bir araya toparlayarak, burayı estetik hale getirelim. Projemizi Alan Tahsisi itibariyle Milli Savunma Bakanlığına gönderdik. İnşallah bu dönem gerçekleşemeyen bu projemizi gelecek dönemde hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Yaptıklarını ve yapamadıklarını anlatan Genç "Karnemizi halkımıza sunduk. Takdiri Trabzon halkı verecek. Yeni bir seçim arifesindeyiz. 18 yıldır Trabzon'da siyaset yapıyorum. Siyaseti samimiyet özerine kurguladığınız zaman ve o siyasetiniz halk tarafından kabul edildiği zaman eksikleriniz de halk tarafından müsamaha görüyor. Ben 18 yıldır hep samimiyet üzerine hep halkımızla paylaşmaya çalıştım. Bunun da her siyasetçi de bulunması gereken bir özellik olduğunu savundum. Büyükşehir yapılanmasına da büyükşehir üst ölçekte yapılanmalı. Şehrin alt belediyecilik hizmetlerini ilçe belediyelerinin yapması lazım. Büyükşehir'in Düzköy'de itfaiyecilik, Şalpazarı'nda cenaze işleriyle ilgilenmemesi lazım. Büyükşehir projeksiyonu ortaya koyacak. Turizm ve diğer konularla ilgili yatırımlarını bu şehre çekecek. Bu zaman zarfından, o yol Büyükşehir'e mi Ortahisar'mı ait gibi anlaşmazlıklar oldu. Yol işlerini bir belediye komple üstlenmeli. Sistemin belediyeleri çatıştıran unsurlarının temizlenmesi lazım. Bu yönde çalışmaların olduğunu biliyoruz” dedi.