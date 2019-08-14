Başkan Yıldız: "Yeni fakültelerimiz açılırsa bölgenin istihdam üssü oluruz"

Avrasya Üniversitesi'nin akademisyen alımı duyusu sonrası, ülkenin dört bir yanından hatta yurt dışından toplamda 400'den fazla başvuru oldu.

Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, Avrasya Üniversitesi'nin istihdama katkısına vurgu yaparak, "Üniversitemiz büyüdükçe hem akademik hem de idari personel alımlarımız devam edecek. Tabii burada en çok dikkat ettiğimiz husus başvuru yapanların iyice araştırılması olacaktır. Üniversitemiz bu hususta bugüne kadar çok hassas davranmıştır. Bundan sonrada aynı ciddiyetle devam edeceğiz. Alacağımız personelin yeterliliği dışında, vatan sevgisi de bizim için çok önemli kıstastır. Vatanına, bayrağına aşık olan insanların yetiştirdiği öğrencileri kendileri gibi olur'' dedi.

"Yıllardan beri dile getirdiğim en önemli husus yeni beş fakülte açılması"

Başkan Yıldız, "Yıllardan beri dile getirdiğim en önemli husus yeni beş fakültemizin açılması konusudur. Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Eğitim Fakültesi'ni açabilirsek, hem eğitim şehri olma adına büyük bir mesafe kat etmiş olacağız hem de bölgemizde en büyük istihdama imza atmış olacağız. Bu hususta hepimiz elimizi taşın altına koymamız gerekir. Ben Avrasya Üniversitesi kurucusu ve Mütevelli Heyet Başkanı olarak ne yapmam gerekiyorsa hepsini yerine getireceğim, maddi olarak ta bütün yatırımlar için hazırız. Eğer samimi bir şekilde bu konunun üzerine gidersek Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'da konuya sessiz kalmayacak. Üniversitemizin kuruluşunu sağlayan ve kuruluşumuzdan günümüze kadar desteğini her an yanımızda hissettiğimiz Sayın Cumhurbaşkanımız yeni fakültelerimiz içinde son noktayı koyacaktır" şeklinde konuştu.