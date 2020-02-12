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Daniel Sturridge'nin kar üstündeki dansı beğeni topladı

Trabzonspor’un yıldız oyuncusu Daniel Sturridge’nin kar üstündeki dansı sevenlerinin beğenisini topladı.

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Daniel Sturridge'nin kar üstündeki dansı sevenlerinin beğenisini topladı.


Trabzonspor'un sezon başında Premier Lig ekibi Liverpool'dan transfer ettiği Daniel Sturridge'in kaldığı otelin bahçesinde kar üstünde yaptığı dans kısa sürede büyük bir beğeni topladı. Trabzon'da etkili olan kar yağışı şehir merkezinde 50 santime ulaşırken, bordo-mavililerin İngiliz oyuncusu Sturridge kar üstünde ortaya koyduğu dans performansını sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede büyük bir beğeni toplayan videoda ünlü oyuncu köpeğine de görüntülerde yer verdi. Attığı gollerden sonra bilinen meşhur dansını yapan oyuncu değişik figürler de sergiledi.

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