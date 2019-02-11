İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı Bıyık: “Mevcut başkan gibi makam için parti değiştirmedim”

Halk istedi, Yomra'yı mevcut belediye yönetiminden kurtarmak için sahaya indim” dedi.

İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık, yaptığı açıklama ile Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu'na cevap verdi. Açıklamasında Yomra'nın belediyecilik alanında Trabzon'un en geri kalmış ilçesi olmasını hazmedemediklerini belirten Bıyık, “Bu durumun tersine çevrilmesi, Yomra'mızın modern bir şehir olarak dizayn edilmesi, Yomra'mızın adaletle yönetilmesi, özlediği huzura kavuşması ve normalleşmesi için ilçemizde çeşitli siyasi partilere gönül vermiş insanlarımızın ortak talebi ile Yomra Belediye Başkanlığına İYİ Parti'den aday oldum. Gönlü AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti gibi siyasi oluşumlarda olan Yomralıların, Yomra Belediye Başkanlığı için şahsım üzerinde ittifak sağlamış olmalarının nedeni, tüm Yomra'nın mevcut belediye yönetiminden olan memnuniyetsizliği ve şahsımın adaletle ilçemize hizmet edeceğime olan inançlarıdır. Çalışmalarımıza başladığımız ilk günden itibaren kartopu gibi artarak büyüyen bir destekle yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

“Tüm Yomralıların ortak adayıyım”

“Aday olduğum andan itibaren kimseyle kavga etmeyeceğimi, suçlama siyaseti yapmayacağımı, Yomra halkına yapacaklarımı anlatarak çalışmalarımı sürdüreceğimi ifade ettim” diyen Bıyık, şunları söyledi:

“Ancak, Yomramızın gerçek belediyecilikle tanışmasını isteyen Yomralıların, mevcut belediye başkanının hakkımdaki söylemlerinden duydukları rahatsızlığı dile getirmeleri sebebiyle bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim. Şahsen ben 15 yıl belediye başkanlığı yapmış olsaydım, halka Yomra'ya kazandırdıklarımı ve kazandıracaklarımı anlatırdım. İki dönem muhalefet partisinden, bir dönem iktidar partisinden olmak üzere 15 yıl belediye başkanlığı yapmasına rağmen ilçemize bir tuvalet, bir çocuk parkı, bir otopark dahi kazandıramayanların, Yomra'yı gerçek belediyecilikle ve huzurla buluşturmak isteyenlere karşı karalama kampanyası yürütmesi, halkımızda karşılığı olmadıklarının göstergesidir. Yomra halkının, Yomra'yı güzelleştirmek gibi bir amacı ve planı olmayan mevcut belediye yönetiminin değişmesi için ortaya koyduğu tutumun farkında olan mevcut belediye başkanı son günlerde siyasi nezaketten uzak ifadeler kullanmaktadır. Üstüne basa basa tekrarlıyorum. İYİ Parti'den Yomra Belediye Başkanlığına aday olmakla birlikte, değişik siyasi partilere gönül vermiş olan tüm Yomralıların ortak adayıyım. Ben mevcut belediye başkanı gibi makamımı korumak için parti değiştirmedim. Daha öncede AK Parti saflarında siyaset yaptığım yıllarda olduğu gibi, Yomra'yı mevcut belediye yönetiminden kurtarmak için sahaya indim. Belediye Meclisi adaylarımızı açıkladığımızda, değişik siyasi partilere gönül vermiş insanların, Yomra'nın menfaatleri için nasıl bir araya geldiğini bir kez daha göreceklerdir.”

“Adaylığım, siyasetim Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bir hareket değildir”

Bıyık, mevcut belediye başkanının bugün geçmişte çok uzun yıllar aleyhinde faaliyet gösterdiği sayın Cumhurbaşkanı sayesinde kendini kurtarma derdinde olduğunu vurgulayarak “İnsan geçmişi ile müstesnadır. Benim alnım ak, abdestimden şüphem yok. Ben Yomra'da AK Parti sahlarında siyaset yaparken, Yomra'da Recep Tayyip Erdoğan'ın kuyusunu kazmaya çalışanlar, bugün kuyusunu kazmaya çalıştıkları kişi sayesinde payidar olma derdindedir. Elbette takdir Yomra halkınındır. Herkes biliyor ki, ilçemize hizmet etmeyen belediye yönetiminin değişmesi için aday oldum. Adaylığım, siyasetim Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bir hareket değildir. Yomra'nın geleceği için, Yomra'nın bekası için mevcut belediye yönetimi değişmelidir. Benim derdim Yomra'nın hak ettiği hizmetleri almasıdır. Benim derdim Yomralı gençlerin iş sahibi olmasıdır. Siyasetim Yomra'dan ibarettir. Mevcut belediye başkanı benim milliyetçiliğimi, vatan sevgimi sorgulayabilecek en son kişidir. Bu duygu ve düşünce ile çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz. Şehir gibi bir Yomra için; huzurlu, adaletli, mutlu ve müreffeh bir Yomra için birlikte başaracağız” şeklinde konuştu.