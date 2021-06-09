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Kalp krizi geçirerek hayatını kaybede okul müdürü Kılıç'a son görev

Geçirdiği kalp krizi sonuca vefat eten Trabzon’un Beşikdüzü İlçesi Akkese İlköğretim Okulu Müdürü Nejdet Kılıç son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği kalp krizi sonuca vefat eten Trabzon'un Beşikdüzü İlçesi Akkese İlköğretim Okulu Müdürü Nejdet Kılıç son yolculuğuna uğurlandı.


Dün aniden çalıştığı okulda rahatsızlanan ve kaldırıldığı Vakfıkebir devlet Hastanesinden ambulans helikopterle Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Beşikdüzü ilçesi Akkese İlköğretim Okulu Müdürü Nejdet Kılıç, burada yapılan tüm müdahaleler sonrası kurtarılamayarak vefat etti. Kılıç için bugün Vakfıkebir ilçesine bağlı Şenocak mahallesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında cenaze namazı kılındı. Kılıç, namazın ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi.

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