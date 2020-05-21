İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

KTÜ eski rektörü Prof. Dr. İbrahim Özen, Avrasya Üniversitesi'nin akademisyen kadrosuna katıldı

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) başhekimlik, dekanlık ve 2004-2012 yılları arasında rektörlük görevi yapan ve geçtiğimiz Mart ayı içerisinde görev süresini tamamlayarak ayrılan Prof.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) başhekimlik, dekanlık ve 2004-2012 yılları arasında rektörlük görevi yapan ve geçtiğimiz Mart ayı içerisinde görev süresini tamamlayarak ayrılan Prof. Dr. İbrahim Özen, Avrasya Üniversitesi'nde yeni görevine başladı.


Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, Özen'e yeni görevinde başarılar dileyerek kendisinin üniversitelerine önemli katkı sağlayacağını söyledi. Yıldız “Akademik kadromuza, alanında söz sahibi değerli isimlerin katılmasıyla daha da zenginleşiyor. Dönem içerisinde birçok akademisyenin kadromuza katılmasını sağladık. Şimdi de şehrimizde uzun yıllar görev yapmış, bölgemizin ve ülkemizin her köşesinde tanınan, Avrasya Üniversitesi'nin akademik olarak büyümesine büyük katkı sağlayacağına yürekten inandığım, önemli çalışmalara imza atmış Prof. Dr. İbrahim Özen hocamızın üniversitemizde göreve başlamasını sağladık. Kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Öğrencilerimiz ve üniversite için büyük bir kazanım olacağını düşünüyorum” dedi.



İbrahim Özen kimdir?


Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Uzmanlık alanı, Anesteziyoloji ve Reanimasyon. Van Askeri Hastanesi'nde yedek subay olarak görev yapan İbrahim Özen, daha sonra Mardin Devlet Hastanesi'nde çalıştı, oradan da KTÜ'ye geldi. 1987'de Yardımcı Doçent, 1991'de Doçent ve 1997'de de Profesör olan Özen, KTÜ Tıp Fakültesi'nde Anabilim Dalı Başkanlığı, Hastane Başhekim Yardımcılığı, Başhekimlik, Tıp Fakültesi Dekanlığı yaptı. Türkay Tüdeş'in rektörlük süresinin bitimi sonrası yapılan seçimden ilk sırada çıktı ve Ahmet Necdet Sezer tarafından 2004 yılında rektörlüğe atandı. Bir sonraki seçimde de ilk sırada çıkan ve atanan Özen, 2012 yılında rektörlüğü Prof. Dr. Süleyman Baykal'a devretti. Özen çok sayıda dernek, vakıfta başkan ve yöneticilik yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.