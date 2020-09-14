Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı basınla bir araya gelerek hedeflerini açıkladı.

Rektör Çuvalcı'nın basın toplantısına yardımcılarının yanı sıra KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş da eşlik etti. Basın toplantısında üniversitenin genel durumu ile ilgili bilgilendirmede bulunan Çuvalcı, ''34 bin öğrencimiz var. Bunun 17 bini Fen ve Mühendislikte. Sosyal Bilimlerde 12 bin öğrencimiz var. Yabancı uyruklu öğrencilerimiz var. Dünyanın her yerinden öğrencimiz var. Asya'dan 922, Avrupa 96, Afrika 196, Amerika Kıtasından 13 öğrencimiz var. Trabzonspor'dan sonra en etkili marka KTÜ. Öğrenci sayımıza baktığımızda 2018 - 2019'da 40 bin. Trabzon Üniversitesi ayrılınca bu oradan kaynaklanıyor. Mezunlarımız 11 bin düzeyindeydi. 2018-2019 döneminde 6 bine düştü. Bu da Trabzon Üniversitesi'nin ayrılmasından kaynaklı” dedi.

"Projelere çok önem veriyoruz"

Konuşmasında projelere çok önem verdiklerini kaydeden Çuvalcı, “Bizim aslında uluslararasılaşma hedeflerimizden bir tanesi de AR-GE projeleri. TÜBİTAK projeleri bizim için çok önemli. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezimiz var. İLAFAR bir grup akademisyenin kendiliğinden bir araya gelip oluşturduğu bir araştırma grubu. Güzel işbirlikleri ve çalışmalar yapan bir grubumuz” dedi.

Üniversitenin paydaş olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildiğini ifade eden Çuvalcı, “Üniversitemizin de paydaş olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 17-22 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanında gerçekleştirildi. Dünyanın en büyük havacılık etkinliği olarak değerlendirilen ve yaklaşık 1 milyon 720 bin kişinin ziyaret ettiği festivalde, insansız sualtı sistemleri kategorisinde üniversitemiz adına yarışan CREATINY takımı birincilik elde etti. 24 Eylül 2020 tarihleri arasında Gaziantep Ortadoğu Fuar merkezinde gerçekleştirilecek olan ve 148 yarışmanın katılacağı TEKNOFEST'20 festivaline KTÜ 19 yarışma, danışma ve değerlendirme jüri üyesi 1 kurumsal iletişim sorumlusu ile destek vermiştir. TEKNOFEST720 festivalinde üniversitemizi Makine Mühendisliği AR-GE toplu döner kanat kategorisinde' KTÜ Merkür ' ve ‘KTÜ Cep Herkülü‘ projeleri ile iki takım halinde temsil edecek” diye konuştu.

"Bölgede yaşanan sel ve heyelanlarla ilgili çalışmalar yaptık"

Bölgede yaşanan sel ve heyelanlarla ilgili üniversite tarafından rapor hazırlandığını kaydeden Çuvalcı, “Üniversitemiz Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, Of-Hayrat ve Giresun- Dereli-Doğankent ilçelerinde can ve mal kayıplarına neden olan taşkın ve sel felaketi ile heyelandan sonra olay yerinde ve çevrelerinde arazi gözlemleri, incelemeler ve değerlendirmelerde bulundu. Of-Hayrat-Balaban mevkilerinde Prof. Dr. Fevzi Karslı, Prof. Dr. Hakan Karslı, Doç. Dr. Zekai Angın ve Dereli mevkiinde Prof. Dr. Fatma Gültekin ve Dr. Öğretim Üyesi Kadir Karaman tarafından hazırlanan raporlar Çevre ve Şehircilik bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'na sunulmuştur” şeklinde konuştu.

Çuvalcı, üniversitenin çalışma disiplinini plana uygun biçimde yürüten bir üniversite olduğunu belirterek, “Projelerimiz Araştırma Üniversitesi, misyonu ve stratejik yol haritasını belirlemiş ve üniversitenin çalışma disiplinini bu plana uygun biçimde yürütebilen bir üniversitedir. KTÜ bu süreçte yalnızca araştırma başlığında mükemmeliyeti amaçlayamayacak, eğitim ve bilginin üretimi, aktarımı ve paylaşımında da en iyiyi hedefleyecektir. Üniversitemiz akademisyenlerimize ders dışında da, araştırma faaliyetlerine öğrenciyi dahil ederek eğitimin kapsamını ve katkısını arttırmayı amaç edinecekleri bir araştırma ortamı sunma gayreti içerisinde olacaktır. Bu sayede öğrencilerimizin araştırma kültürünün içinde öğrenerek, bilgilerini geliştirecekler ve akademik araştırmanın işleyişine hakimiyet kazanacaklardır” ifadelerini kullandı.

Rektör Çuvalcı, KOVİD-19 mücadelesiyle ilgili Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yapılanlar ile ilgili ise, “KOVİD-19 ile ilgili hastane birimimizin yaptığı tanıma var. Mayıs ayında 508 hasta tespit edilirken malum bu aralar çok arttı. 11 Eylül itibari ile bu rakam 947'ye çıktı bu rakam. Pandemi hastanesi değiliz. Şuan yoğun bakımda hasta sayımız 8” dedi.

Çuvalcı, konuşmasında KTÜ bünyesinde yapımı devam eden projeler hakkında bilgi verirken, hastane otopark inşaatının en geç önümüzdeki Mayıs ayı içinde tamamlanacağını sözlerine ekledi.