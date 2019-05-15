Mumhane'de kentsel dönüşüm kapsamındaki kazı çalışmaları durduruldu

4 bin yıllık tarihi geçmişi olan Trabzon'un antik kalbi olarak anılan Ortahisar ilçesindeki Mumhane'de yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında 1300'lü yıllara ait kale surlarının ortaya çıkmasının ardından bölgede iş makineleri tarafından yapılan kazı çalışması Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından dün durduruldu. Bölgede antik kazı çalışması yapılacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz yıl aynı bölgede kentsel dönüşüm kapsamında yapılan çalışmalar sırasında yine 1300'lü yıllara ait olduğu düşünülen su kemeri ortaya çıkarken, son yıkım çalışmalarında ise yaklaşık 20 metre mesafede kale surunun temel kısmı ortaya çıkmıştı.

Konuyla ilgili daha önce değerlendirmelerde bulunan Trabzon Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Erüz, Trabzon'un her karesinde tarih yattığını belirterek 4 bin yıllık kentin tarihinin toprak altında bulunduğunu söylemişti. Mumhane-Pazarkapı Kentsel Dönüşüm çalışmaları kapsamında ortaya çıkartılan tarihi surun 1300'lü yıllarda yapıldığını kaydeden Erüz, “Antik çağdan itibaren Trabzon'un denizle bağlantısının kurulduğu alan üzerinde bulunuyoruz. Bu kalıntı parçası yakın mesafede görülen Aşağıhisar kısmının doğudaki surun bir parçası ve şu anda açığa çıktı. Burası 1970'lere kadar ayakta olan bir yapıydı ancak daha sonra buradaki binalar bir şekilde tahrip edildi. Şu anda bulunduğumuz zeminin altında bu kale suru devam ediyor. Bu sur, tarih kitaplarına göre bu halini 1300'lerde almış, yani bu sur 1300'lerde yapılmış. Bizans'ın hemen devamındaki dönemde Osmanlı Dönemi'nde ise sur elden geçirilerek restore edilip yeniden yükseltilerek genişletilerek kullanılmış” bilgisini paylaşmıştı.