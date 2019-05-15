Novak: "Beşiktaş karşısında elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

Novak, "Hedefimiz Beşiktaş maçında tabi ki 3 puan. Elimizden gelenin en iyisini saha içerisinde yapacağız" dedi.

Söyleşinin ardından öğrenciler tarafından 'Yılın genç kalecisi' ödülü Uğurcan Çakır'a, 'Yılın genç savunma oyuncusu' ödülü Hüseyin Türkmen'e, 'Yılın yabancı futbolcusu' ödülü de Novak'a verildi.

Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan oyuncular, fotoğraf çektirip forma imzaladı.

"Beşiktaş maçında hedefimiz 3 puan"

Söyleşinin ardından Çek oyuncu Filip Novak, basın mensuplarına Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Novak, ligde iyi bir seri yakaladıklarını belirterek, "Eğer yakaladığımız seriyi sürdürmek istiyorsak içeride taraftarımız önünde oynayacağımız son maçı da kazanmamız gerekiyor. Hedefimiz Beşiktaş maçında tabi ki mutlaka 3 puan. Elimizden gelenin en iyisini saha içerisinde yapacağız" dedi.

"Sonuna kadar savaşacağız"

Novak, Beşiktaş ile üçüncülük mücadelesi yapmalarıyla ilgili ise, "Üçüncülük ihtimalinin çok yüksek ya da düşük olması açıkçası bizi çok düşündüren şeyler değil. Çünkü aramızdaki puan farkı 5 ve önümüzde 2 maçtan alabileceğimiz 6 puan var. Dolayısıyla üçüncülük ihtimali ne kadar olursa olsun biz sonuna kadar savaşacağız" ifadelerini kullandı.

"Dört gözle Avrupa maçlarını bekliyorum"

Gelecek yıl Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmelerinin kendi adına da çok mutluluk verici bir durum olduğunu kaydeden Çek futbolcu, "Benim için yeniden Avrupa Ligi'ne dönüş olacak. Hem dışarıdaki hem de kendi ülkenizdeki oyuncularla oynamak bir futbolcu için gerçekten çok önemlidir. Dolayısıyla ben de bunu dört gözle bekliyorum" şeklinde konuştu.

Novak, ligin en fazla gol atan savunma oyuncularının başında gelmesiyle ilgili olarak ise, "Gol atmak her zaman çok güzeldir. Bundan daha önemli olan takımımızın nasıl oynadığı ve takımızın kazanıp kazanmadığı. Dolayısıyla gol attığım zaman tabi ki mutlu oluyorum. Ama Avrupa Ligi'nde tur atlayıp gruplara kalabilirsek çok daha mutlu olurum" diye konuştu.