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Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 33.

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Hes Kablo Kayseripor karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


52. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışında sert şutundan kaleci Doğan, meşin yuvarlağı kornere çıkardı.


64. dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruş kaleci Doğan'dan döndü. Flavio'nun dönen topa kafa vuruşunda ise kaleci Doğan meşin yuvarlağı kornere çıkardı.


80. dakikada Ekuban'nın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.


85. dakikada Bakasetas'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruş kaleci Doğan'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.


87. dakikada Lewis Baker'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta üst direğe vurdu. Yusuf Sarı'nın kafa ile tamamlamak istediği meşin yuvarlak kaleci Doğan'da kaldı.


89. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ çaprazdan sert şutunu kaleci Doğan kornere çıkardı.



Stat: Medical Park


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Can Hanoğlu, Esat Sancaktar


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen (Yunus Mallı dk. 70), Hosseini, Vıtor Hugo, Marlon, Baker (Sefa dk. 88 ?), Flavio, Bakasetas, Nwakaeme (Yusuf Sarı dk. 76), Ekuban, Djaniny


Yedekler: Erce Kardeşler, Hakan Yeşil, Atakan Gündüz, Ahmetcan Kaplan, Süleyman Cebeci, Faruk Can Genç, Serkan Asan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Hes Kablo Kayserispor: Doğan, Zoran Kvrzıc, Uğur Demirok, Kolovetsios, Aziz, Karlo Muhar (Melih Okutan dk. 46) Ramazan Civelek dk. 79 ?), Lennon (Mario Paz dk. 90 ?), Avromoski, (Sabovic dk. 85 ?), Muğdat Çelik (Attamah dk.46), Henrique, İlhan Parlak


Yedekler: Lung, Emre Demir, Ramazan, Sapunaru, Yasir Subaşı, Luckassen


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Goller: Muğdat Çelik (dk. 6) (Hes Kablo Kayresirispor), Bakasetas (dk. 29) (Trabzonspor)


Sarı Kartlar: Avramovski, Kolovetsios, Melih Okutan, İlhan Parlak (Hes Kablo Kayserispor), Yusuf Sarı (Trabzonspor)

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