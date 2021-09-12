Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 4.
Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Galatasaray ile karşılaştı. Müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
62. dakikada sol çaprazda rakiplerini çalımlayarak önünü boşaltan Hamsik, Nwakaeme'yi gördü. Bu oyuncunun penaltı noktasına yakın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlarla buluştu. 2-2
71. dakikada Uğurcan'ın uzun degajında topu önüne alan Nwakaeme rakiplerinden sıyrılarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Ali Palabıyık, Mustafa Emre İyisoy, Ceyhun Sesigüzel
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar le, Vitor Hugo, İsmail Köybaşı (Trondsen dk. 37) (Denswil dk. 54), Berat Özdemir, Hamsik, Bakasetas (Siopis dk. 81 ?), Abdulkadir Ömür (Yusuf Sarı dk. 37), Nwakaeme, Cornelius (Koita dk. 81 ?)
Yedekler: Erce, Hüseyin Türkmen, Yunus Mallı, Abdulkadir Parmak, Serkan Asan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Aanholt, Berkan, Cicaldau (Taylan dk. 82 ?), Morutan (Babel dk. 46), Emre Kılınç (Aytaç Kara dk. 46), Kerem Aktürkoğlu (Mustafa Muhammed dk. 75), Halil Dervişoğlu (Oğulcan Çağlayan dk. 82 ?)
Yedekler: Fatih, Alparslan Öztürk, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan, Diagne
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Emre Kılınç (dk. 20 ve 33) (Galatasaray), Cornelius (dk. 40), Nwakaeme (dk. 62) (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Berkan Kutlu (Galatasaray), Berat Özdemir (Trabzonspor)