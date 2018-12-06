Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne personel alımları için başvurular başladı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere memur alımı için başvurular başladı. Büyükşehir Belediyesi bünyesine çeşitli niteliklerde 83 itfaiye eri ve 88 zabıta memuru, Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü bünyesine ise çeşitli niteliklerde 14 mühendis, 2 kimyager, 5 tekniker, 8 teknisyen, 20 V.H.K.İ ve 2 memur olmak üzere toplamda 222 personel alınımı için başvurular bugün itibariyle başladı.

Personel alımları hakkında bilgi veren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, “Alımlar Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacaktır. Tüm alımlarda KPSS şart bulunmakta olup Büyükşehir Belediyesi ve TİSKİ Genel Müdürlüğünün resmi internet sitelerinde memur alım ilanlarımız yayımlanmaktadır. Alınacak personelin sınıfı, unvanı, derecesi, adedi, KPSS puan türü, KPSS taban puanı, nitelikleri, başvuru şekli, başvuru zamanı gibi tüm ayrıntılar ilanlarımızda yayımlanmıştır. Başvurular 6-12 Aralık tarihlerinde alınmaktadır. Başvuru şartlarına uygun bulunan hemşehrilerimin bu süre zarfında başvurularını itina ile gerçekleştirmeleri önem taşımaktadır” diye konuştu.

Adaylara çay ve pasta ikram ediliyor

6 Aralık tarihinde başlayan ve 12 Aralık akşamına kadar devam edecek olan başvurularda ilk gün ciddi şekilde yoğunluk yaşanırken, Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi yoğunluktan ötürü saat 20.00'a kadar başvuruları kabul edecek.

Öte yandan Trabzon Büyükşehir Belediyesi başvuru için sırada bekleyen adaylara çay ve pasta ikramında bulundu.