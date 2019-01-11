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Trabzon'da 13 hırsızlık olayının zanlıları jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi

Trabzon’un 6 ilçesinde gerçekleşen 13 hırsızlık olayının zanlıları Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Trabzon'un 6 ilçesinde gerçekleşen 13 hırsızlık olayının zanlıları Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.


Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz yıl Aralık ayı ile bu yılın Ocak ayında Trabzon'un Ortahisar, Arsin, Şalpazarı, Çaykara ve Tonya ilçelerinde 9 evden, bir iş yerinden ve 2 otodan hırsızlık ile bir de kablo hırsızlığı olmak üzere 13 hırsızlık olayı meydana geldi. Bu hırsızlık olaylarında bakır tencere ve kazanların yanı sıra, LCD televizyon, elektrik ve kaynak makinesi kabloları, yarım ton fındık, telefon kablosu, av tüfeği ile çok sayıda araç aküsü çalındı. Meydana gelen olaylarla ilgili harekete geçen jandarma ekipleri, söz konusu hırsızlık olaylarını aydınlatmak özel bir ekip oluşturdu. Yapılan çalışma sonrasında hırsızlık olaylarının zanlılarının S.A., R.S., H.O., S.O. ve E.S. ; otodan hırsızlık olaylarının zanlılarının ise E.D., Ö.D., K.D. ve M.Ç. isimli şahıslar olduğu belirlendi. 13 hırsızlık olayının zanlılarından S.A, E.D. ve R.S. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak çıkartıldığı mahkemece tutuklanırken, H.O., S.O. ve E.S. isimli şahısların hırsızlık olaylarından tutuklanarak cezaevinde oldukları belirlendi. Ö.D. ve K.D. isimli şahıslar ise çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.Ç. isimli şahsın ise aranmasının sürdüğü kaydedildi.

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