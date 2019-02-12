Trabzon'da Emniyetten Tefeci Operasyonu: 6 gözaltı

Trabzon'da Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin bir süredir yürüttüğü çalışmanın ardından Trabzon'un Ortahisar ve Akçaabat ilçelerinde 10 adrese Özel Harekat Timleri'nin de katıldığı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda ‘Örgütlü Olarak Tefecilik Yapmak, Tehdit ve Yağma' suçlarından G.P., U.P., Ş.P., S.E., A.A. ve K.T. isimli 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 51 adet fişek, 1 adet (üzerinde 25.000 tl yazılı) çek, 2 adet (üzerinde şahıs isimleri yazılı ve meblağ bulunmayan) boş senet, 1 adet başkasına ait kimlik fotokopisi, 1 adet başkasına ait (alacaklarına karşılık zorla alıkoyulan) araç , 2 adet (borçlu şahısların isimlerinin yazılı olduğu) kağıt , 6 adet (içerisinde alacak verecek isimlerinin yazılı olduğu) ajanda ele geçirildi. Şahısların gözaltı işlemleri sürüyor.