Türkiye'de ilk kez Bayburt'ta kayıp gazeteciyi arama çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen çalışma havadan görüntülendi

Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda 6 gün önce yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarında Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen çalışma havadan görüntülendi.

Bayburt Valiliği koordinasyonunda İSKİ, DSİ 22. Bölge Müdürlüğü, Bayburt İl Özel İdaresi ve Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma ile Bayburt'un Dumlu köyü Bajlar mevkiinde Derebaşı Deresi'ne su taşıyan derelerin suyu oluşturulan gölette toplanmaya başladı. İş makineleri yardımı ile derelerin ağzı kapatılırken, buradan da 1,5 km'lik uzunluğundaki borularla suyun başka bir dere yatağına taşınması için boru döşeme çalışması başlatıldı. Set arkasında biriken suyun tahliye gücü saniyede yaklaşık bir metreküpe ulaşan motorlar yardımıyla 1,5 kilometrelik boru hattı ile başka bir dere yatağına akıtılması planlanıyor. Bu özelliği ile çalışma arama kurtarma çalışmalarında bir ilk olacak. Su bendinin tamamlanmasına müteakip İSKİ'den getirtilen tahliye motorlarının kurulumuna yarın sabah itibarıyla başlanacak. Yapılan çalışmalar havadan görüntülenirken, böylece kayıp gazetecinin düştüğü uçurumun dibindeki göletin ve Derebaşı Deresi'nin debisi düşürülerek arama çalışmalarında sonuç alınmaya çalışılacak.