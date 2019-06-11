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Uzungöl yolunda kaza: 3 yaralı

Trabzon’un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Dernekpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Uzungöl istikametinden Of istikametine seyir eden sürücüsü ve plakası belirlenemeyen araç, karşı yönden gelen R. A'nın kullandığı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine ambulans sevk edilirken yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapıldı ardından da Of Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza sonrası Of-Çaykara yolu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanırken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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