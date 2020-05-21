İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayıp Gülistan'ı SAK, emniyet ve AFAD arıyor

Tunceli’de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınmayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları bir çok ekiple sürüyor.

Tunceli'de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınmayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları bir çok ekiple sürüyor.


Tunceli'de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediliyor.Arama çalışmalarına Samsun'dan gelen jandarmaya ait Su Altı Arama Kurtarma (SAK) ve Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden gelen dalgıç polisler baraj gölünde dalışlar gerçekleştiriyor. AFAD ekipleri de botlarla baraj üzerinde ve kıyıda tarama yaparak çalışmalara destek oluyor.


Görüş mesafesinin düşük olduğu baraj gölündeki çalışmalar Vali Tuncay Sonel'in koordinesinde yürütülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.