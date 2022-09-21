Tunceli'de ayılar kenti mesken tuttu

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir grup ayı yiyecek bulmak için şehir merkezine girdi. Ayılardan biri, yan yatırdığı çöp konteynerini yaklaşık 20 metre sürükleyerek ailesinin yanına ulaştırdı.

Pülümür'de ayıların şehir merkezine kadar inmesi olağan bir hal almaya başladı. Dağlık alanlarda yiyecek bulmakta zorluk çeken ayılar gruplar halinde şehir merkezine gelerek yiyecek aramaya başladı. Önceki gece 3 ayı çöp konteynerinin etrafında toplandı. Sokak köpeklerinin havlamaları eşliğinde konteynerden yiyecek almak isteyen ayılardan biri, devirdiği konteyneri yaklaşık 20 metre sürükledi. O anlar, etrafta bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.