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Tunceli'de bahar çiçekleri açtı

Tunceli’de baharın habercisi kardelen ve nevruz çiçekleri açarak renk cümbüşü oluşturdu.

Tunceli'de baharın habercisi kardelen ve nevruz çiçekleri açarak renk cümbüşü oluşturdu.


Geçtiğimiz hafta yaşanan soğuk hava kar yağışlarının ardından ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de bahar havası kendini göstermeye başladı. Baharın müjdecisi olarak bilinen her yıl Mart'ın sonu ile Nisan ayının başında açan kardelenler ve nevruz çiçekleri de açtı. Munzur vadisi milli parkını renk cümbüşüne çeviren çiçekler, ayrı bir görsel güzellik ortaya çıkardı.Bitki örtüsü bakımından zenginliği ile dikkat çeken Munzur Vadisi Milli Parkı florasında bin 518 çeşit bitkiden 227'si Türkiye'ye özgü endemik türler arasında yer alıyor.

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