Tunceli'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi, 2 sığınak imha edildi

Tunceli'de yürütülen operasyonlarda içerisinde kanas ve bixi makineli tüfek ile çok sayıda mühimmatın bulunduğu 2 sığınak imha edildi.

Tunceli Valiliği, merkez ve Nazımiye kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından operasyon yapıldığını bildirdi.

Valilik açıklamasında; "İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonlarda teröristlere ait 2 sığınak imha edilmiştir. İmha edilen sığınaklarda 1 adet Kanas keskin nişancı tüfeği, 1 adet bixi makinalı tüfek, 2000 adet kalaşnikof mühimmatı, 2500 adet bixi mühimmatı, 1 adet kanas dürbünü, 2 adet kalaşnikof şarjörü, 2 adet kanas şarjörü, 2 adet tabanca şarjörü, 35 adet mutfak tüpü, 2 adet şemsiye, 2 adet akü, 10 çift mekap ayakkabı, 50 adet büyük pil, 300 m halat, 10 adet battaniye, 2 adet ocak, 25 adet soba borusu, 50 kg kireç, 2 adet fırın, 50 adet diş macunu, 1 adet radyo, 15 adet çakmak gazı, 5 kg çivi, 7 adet ekmek sacı, 50 kg tuz, 10 litre benzin, 200 metre naylon, 100 metre branda, 100 metre hortum, çok miktarda tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

Valilik ayrıca kentte terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.