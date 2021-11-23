Tunceli'de kaçak avlanan 5 kişiye ceza kesildi

İncelemelerde 8 keklik ve 2 ölü yaban tavşanı ele geçirilirken, 4 adet yarı otomatik av tüfeğine de el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sahada denetim çalışmalarına yoğunluk verdi. Ekiplerin yaptığı denetimler sayesinde kaçak ava müsaade edilmezken, kaçak avcıların tespit edilmesi için de çalışmalara hız verildi. Denetimler kapsamında ekipler, Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten 5 kişiye idari işlem uygularken, 4 adet çil keklik, 4 adet kınalı kellik, 2 adet yaban tavşanı ve avda kullanıldığı tespit edilen 4 adet yarı otomatik av tüfeği ele geçirdi.

Denetimlerin sürdüğü bildirildi.