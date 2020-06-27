Tunceli'de silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildiği bildirildi.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Ovacık kırsalında yapılan operasyonda, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet EYP düzeneği, 2 adet Kaleşnikof şarjörü, 1 adet M-16 şarjörü, 2 adet pil bloku ve çok miktarda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.