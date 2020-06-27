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Tunceli'de silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi

Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildiği bildirildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildiği bildirildi.



Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Ovacık kırsalında yapılan operasyonda, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet EYP düzeneği, 2 adet Kaleşnikof şarjörü, 1 adet M-16 şarjörü, 2 adet pil bloku ve çok miktarda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.

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