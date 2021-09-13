Gedik Piliç'ten Uşakspor'a sponsorluk desteği

Türkiye'de kanatlı eti sektörünün öncü firmalarından Gedik Piliç, Uşakspor Futbol A Takımı'nın 2021-2022 sezonunda yeni forma kol sponsoru oldu.

1968 yılından bu yanana kanatlı sektörünün lider beyaz et üreticilerinden birisi olan Gedik Piliç, 2021-2022 sezonunda Uşakspor'un kol sponsoru oldu. İmza töre Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik ve Uşakspor Başkanı Hikmet Kahraman'ın katılımlarıyla gerçekleşti.

Yapılan 1 yıllık anlaşmanın ardından yazılı açıklamalarda bulunan Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik, Uşakspor'a sponsor oldukları için yaşadıkları mutluluğu ifade ederken yapılan anlaşmanın iki taraf için de hayırlı olmasını diledi. Gedik, “Öncelikle Uşakspor gibi bir kentin markasıyla aynı yolda yürüyor olmak bizim için mutluluk verici. Firma olarak sadece kendi iş alanımızda değil, yaşadığımız kentte her türlü güzelliklere vesile olmak isteriz. Bu senede yaptığımız çalışmalara Uşakspor'a kol sponsoru olarak devam edeceğiz. Umuyorum ki bu işbirliğimiz uzun yıllar devam eder. Gedik Piliç olarak dünyanın birçok yerine ihracatlarda bulunuyor ve bunun sorumluluklarını biliyoruz. Bu işbirliğinde emeği geçen başta Uşakspor Başkanı Hikmet Kahraman Bey'e ve diğer arkadaşlara teşekkür ediyorum. Umuyorum ki hayırlı ve güzel bir sözleşme olur. Uşakspor'a mücadelesinde başarılar dilerim” şeklinde konuştu.

Uşakspor Kulüp Başkanı Hikmet Kahraman ise, Uşak'ta iki önemli markaların birleştiğini belirterek Osman Gedik ve Gedik Piliç ailesine teşekkürlerini iletti.