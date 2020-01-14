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Uşaklı lise öğrencisi ‘Türkiye Boks Şampiyonası'nda' 3. oldu

Uşak’ta lise öğrencisi Furkan Gürkan Dalgıç, Türkiye Boks Şampiyonası’nda üçüncü oldu.

Uşak'ta lise öğrencisi Furkan Gürkan Dalgıç, Türkiye Boks Şampiyonası'nda üçüncü oldu.


Erzurum'da düzenlenen Türkiye Boks Şampiyonası yoğun katılımla gerçekleşti. Zorlu müsabakaların ardından şampiyonlar belli oldu. Uşak'ı temsilen şampiyonaya katılan lise 11. sınıf öğrencisi Furkan Gürkan Dalgıç 75 kilogramda Türkiye 3'üncüsü oldu.


Antrenörü Erkan Durak ile yoğun antrenmanlar ile hazırlandığı şampiyonada Türkiye 3'üncüsü olmanın sevincini yaşayan Dalgıç, daha çok çalışıp hedefinin birincilik olduğunu ifade etti.

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