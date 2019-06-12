Uşak'ta 67 proje 'Eğitimde İyi Örnekler' ödülüne layık görüldü

Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Eğitimde İyi Örnekler Projesi' ödül töreni ve 2. Uşak Bilim ve Eğitim Fuarı açılışı gerçekleştirildi.

Uşak Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kent genelindeki ilk ve ortaokullarda, 'Eğitimde İyi Örnekler Projesi'ne öğretmenler ve öğrenciler tarafından toplam 412 proje başvurusu yapıldı. 6 kategoride yapılan değerlendirme sonucu 67 projeye ödüle layık görüldü. Atatürk Kültür Merkezi önündeki kapalı pazar yerinde gerçekleştirilen törende konuşan, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, eğitimin mekanik değil insani bir sistem olduğunu söyledi. Eğitimin yalnızca sınıf geçmeye, sınavları kazanmaya ve iş bulmaya yarayan mekanik bir işleyişe mahkum etmenin, ülke ve gelecek nesiller açısından telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceğini aktaran Vali Kocabıyık, “Ülkemizin en büyük gücü dünya ülkelerine kıyasla genç bir nüfusa sahip oluşudur. Eğer bu genç nüfus, nitelikli ve dünya standartlarına uygun bir eğitim süreciyle desteklenirse Türkiye'nin önünde kimse duramaz” dedi.

67 proje ödüle layık görüldü

Uşak'ta bu yıl 5.'si düzenlenen ve 67 projenin eğitimde iyi örnek olarak gösterildiği etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin ise, 2018-2019 eğitim öğretim yılında eğitimde iyi örnekler projesi kapsamında 412 proje başvurusu yapıldığını 67 projenin iyi örnek olarak ödüle layık görüldüğünü söyledi.

Törende halk oyunları dalında bölge şampiyonu olan ve Türkiye şampiyonasına katılan Borsa İstanbul Ortaokulu öğrencileri halk oyunları gösterisi yaparken, gerçekleştirilen müzik dinletisi sonrası proje kapsamında dereceye giren okulların hazırladığı kısa filmler gösterildi, dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Törene, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın yanı sıra il protokolü, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve öğrencilerin aileleri katıldı.