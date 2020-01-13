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Uşak'ta kullanılmayan evde yangın çıktı

Uşak’ta kullanılmayan müstakil evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Uşak'ta kullanılmayan müstakil evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.


Yangın, Ünalan Mahallesi Güldibi Sokak'ta bulunan kullanılmayan müstakil evde öğle saatlerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evi bir anda alevler sardı. Evden çıkan dumanları fark eden çevre sakinleri itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Ekipler yangını güçlükle kontrol altına alırken, yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.


Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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