Uşak'ta polis kafeleri denetledi

Uşak'ta, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, bu akşam saat 20.00'da başlayan kısıtlama öncesi polis ekipleri kafelerde denetim yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yeni korona virüs önlemlerini açıklamıştı. Alınan yeni tedbirlere göre, ara tatillerde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürüleceği, 65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edileceği, tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edileceği, halı sahaların faaliyetlerine ara verileceği, sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacağı alışveriş merkezi, market, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacağı, kafelerde sadece paket servis uygulamasına geçileceği, kıraathanelerin faaliyetlerine bir süre ara verileceği ve hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağı belirtilmişti. Bu kapsamda Uşak İl Emniyet Asayiş Büro Müdürlüğüne bağlı ekipler şehrin işlek yerlerinde bulunan kafelerde denetim yaptı. Denetlemeler kapsamında kafe sahipleri ve çalışanlarına kısıtlamalar hakkında bilgiler verilirken kısıtlamalara uymaları konusunda da uyarılarda bulunuldu.