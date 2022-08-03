İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Üst aramalarında 2 tacir yakayı ele verdi

Uşak’ta güvenlik güçlerince yapılan denetimler çerçevesinde durdurulan 2 şüphelinin üst aramalarında uyuşturucu madde, kaçak silah ve mermilerini ele geçirildi.

Uşak'ta güvenlik güçlerince yapılan denetimler çerçevesinde durdurulan 2 şüphelinin üst aramalarında uyuşturucu madde, kaçak silah ve mermilerini ele geçirildi.



Uşak'ta uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik güvenlik güçleri tarafından çalışmalar hızla devam ediyor. Güvenlik güçleri, yaptıkları denetimde durdurdukları 2 şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada, satışa hazır vaziyette 4 parça halinde toplam; 3.15 gram Metamfetamin ile,1 adet ruhsatsız tabanca, adet tabanca fişeği ele geçirdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.