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10 Yaşında ilk kitabını yazdı

Van’da 10 yaşında ortaokul birinci sınıf öğrencisi Akif Efe Pütün’ün yazdığı "Bu benin dünyam" isimli şiir kitabıyla bu yıl ikincisi düzenlenecek Van Kitap Fuarında okurlarla buluşacak.

Van'da 10 yaşında ortaokul birinci sınıf öğrencisi Akif Efe Pütün'ün yazdığı "Bu benin dünyam" isimli şiir kitabıyla bu yıl ikincisi düzenlenecek Van Kitap Fuarında okurlarla buluşacak.


10 yaşında yazarlık deneyimi kazanan Akif Efe Pütün, geçen yıl düzenlenen birinci Van kitap fuarından etkilenerek kitap yazmaya başlaya minik yazar, “Geçen yıl babam Hakan Pütün yazdığı kitabı okurlarına imzalarken bende bu arada stantları geziyordum. Bende kitap yazabilirim dedim akşam eve geldiğimde oturup birşeyler yazmaya başladım. Yaz aylarında anneannemlerin köyüne giderdik orada gördüklerimi okulumu ve arkadaşlarımı yazdım, sonra annemin büyük desteğiyle bunları düzenledik. Çok güzel bir duygu, anneme ve babama teşekkür ediyorum. Van kitap fuarına herkesi bekliyoruz” dedi.

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